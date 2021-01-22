我國去年失業率3.85% 創4年來新高 失業人數達46萬人

主計總處今 (22) 日公布去年 12 月失業率為 3.68%，較上月續降 0.07 個百分點，主計總處說明，目前失業情勢尚屬穩定，不過，受上半年疫情衝擊影響，全年失業率平均為 3.85%，較前一年度上揚 0.12 個百分點，並創 4 年來新高，全年失業人數平均為 46 萬人，年增 1 萬 4000 人或 3.28%。

主計總處指出，去年 12 月失業率 3.68%，已是連 5 月下滑，並來到近 11 個月以來新低，與其他國家比較，台灣失業狀況表現相對穩定。

去年 12 月失業人數為 44 萬人，月減 9000 人，其中，初次尋職失業者及因工作場所業務緊縮或歇業而失業者均減少 4000 人，因對原有工作不滿意而失業者亦減少 1000 人；與去年同期相比，12 月失業人數增加 1000 人。

而在疫情影響下，去年勞動力參與率平均為 59.14%，年減 0.03 個百分點，則是近 10 年來首見下滑。

從就業面來看，12 月就業人數為 1152 萬 7000 人，月增 7000 人或 0.06%，年減 4000 人或 0.04%。

去年全年就業人數平均為 1150 萬 4000 人，年增 4000 人或 0.03%，其中，服務業部門年增 3 萬人或 0.44%，占全體就業人數 59.80%，10 年來占比上升 0.96 個百分點，工業部門和農業部門占比則分別下降 0.49、0.48 個百分點。

與鄰近國家相比，主計總處指出，去年我國失業率增加 0.12 個百分點、勞動力參與率減少 0.03 個百分點，南韓失業率增加 0.2 個百分點、勞動力參與率減少 0.8 個百分點。