外資大賣343.86億元 狂砍台積電6.1萬張 疫情爆發以來最重手

台股今 (22) 日下跌 134.74 點、收在 16019.03 點，呈現土洋對作，外資大賣 343.86 億元，創近 4 個月最大賣超金額；而投信買超 25.85 億元，自營商買超 12.39 億元，三大法人賣超 305.61 億元。其中，外資狠賣台積電 6.1 萬張，不但居台股賣超之冠，更是去年一整年疫情以來，從沒見過的最大手筆出脫台積電，就連去年 309 外資賣超 5.3 萬張也遠低於今日的重手狙擊。

外資今年以來除了前天大賣 215 億元，都沒有賣超百億元以上，今天賣超擴大到 343.86 億元，創去年 9/24 大砍 437.3 億元、4 個月以來最大賣超金額，但這 4 個月期間，還曾出現過 11/30 的減碼 332.8 億元，其餘要再見到超過三百億元的賣超金額，就是去年上半年的疫情嚴峻之際才有的狀況。

外資今天之所以創下如此大的賣超金額，主要是無情大砍台積電 61084 張，翻開去年一整年的紀錄，即使去年年初台股被疫情衝擊，一度遭遇股災跌破萬點時，外資也不曾賣超台積電超過 6 萬張，外資在去年 3/9 賣超台積電 53913 張為最多，今天不僅創下疫情以來最重手，外資還三連賣，累計賣超台積電已達 85454 張，外資持股比例掉到 76.37%，約回到 12/21 時的持股水位。

外資不僅大舉賣超現貨，在台指期也持續增加淨空單，今天淨空單水位續增 6970 口擴大到 27551 口。

所幸外資買超前 10 名都是電子、傳產權值股，其中，買超長榮 6.9 萬張居冠，聯電也獲青睞 4.7 萬張，鴻海、京元電子、友達都有超過 2 萬張以上加碼幅度，欣興、華邦電、群創、彩晶則都買超逾萬張，只有陽明以不到萬張的買超張數擠進前 10 大。

外資狂砍台積電之外，金控股持續是外資提款機，賣超前 10 名中，金控股占了 6 檔，新光金、玉山金、開發金、第一金又都被賣超萬張以上，華南金、永豐金也都有 9 千多張之譜，其餘國泰台灣 5G+、元大滬深 300 正 2 也都遭外資棄守逾萬張。

投信買超前 10 名為聯電、鴻海、元太、台積電、仁寶、美利達、英業達、矽格、緯創、義隆。

投信賣超前 10 名為友達、大成鋼、廣宇、華航、金像電、強茂、漢磊、南亞科、元晶、榮成。

自營商買超前 10 名為元大台灣 50 反 1 獲買 40733 張，其餘依序為元大高股息、富邦 VIX、鴻海、元大 S&P 石油、友達、長榮、群創、街口 S&P 黃豆、華邦電。

自營商賣超前 10 名為國泰台灣 5G + 遭賣 74,645 張、元大台灣 50 遭賣 10,326 張，其餘依序為元大滬深 300 正 2、富邦公司治理、第一金工業 30、新纖、富邦上証正 2、富邦台 50、富邦科技、元大臺灣 ESG 永續。

整體來說，台積電股價連日創高後，外資接連獲利了結，但其他電子權值股及中小型股仍有接棒撐盤，尤其半導體族群依舊為熱錢所在，顯示資金健康輪動，且台股還在所有均線上，多頭格局不變，投資人雖然尚毋須隨意猜頭，但還是要關注量能變化，回檔修正不宜爆出長黑大量，此恐怕將是轉空的危險訊號。