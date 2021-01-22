〈強茂收購凡甲〉擬以每股105元收購2成股權 雙方事前無接觸

二極體廠強茂 (2481-TW) 今 (22) 日召開董事會通過，擬以每股 105 元公開收購凡甲 (3526-TW) 普通股最多 2 成股權，總計斥約 15.31 億元，以今日收盤價 94.5 計算，溢價約 11.1%，財務長沈盈秀指出，雙方事前並無任何接觸。

強茂預計，收購凡甲期間從 1 月 26 日至 2 月 25 日止，最高收購數量為 1458 萬股，占凡甲已發行股數 20%，最低收購數量 364 萬股，占凡甲已發行股數 5%，若收購股權比率達 5 %，本次公開收購即為成就。

沈盈秀表示，公司致力半導體二極體、三極體及晶圓、元件的製造生產及銷售，近年專注工業暨車用高皆半導體功率元件的 IGBT、MOSFET 與高壓 SuperJunction 的晶圓研發及製造，並布局第三代半導體材料碳化矽 (SiC)，瞄準資料中心、工控、電動車與 5G 高階市場。

凡甲主要終端應用則為伺服器、筆電、汽車、工業、網通設備等，雙方客戶部分重疊，未來發展策略將擴大電動車、伺服器與可折式高速線等市場，強茂入股後，可提供客戶更完整的產品與服務，增加公司長期投資獲利、提升資產及股東權益報酬率。