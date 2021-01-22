彭博：蘋果最快下半年發布「更輕薄」MacBook Air MagSafe磁吸充電有望回歸

《彭博》引述知情人士稱，蘋果 (AAPL-US) 正在開發更輕薄的 MacBook Air，並採用經典的 MagSafe 磁吸充電技術，最快今年下半年或明年稍早發布。

報導指出，最新 MacBook Air 將搭載蘋果自研的新一代 Mac 處理器，並具備一隊用於連接外部設備的 USB 4 接口，另外傳出蘋果正在討論是否透過縮小邊框來讓筆電尺寸變得更小，但螢幕本身仍將維持 13 英寸。

值得注意的是，MagSafe 磁吸充電設計也將在新一代 MacBook Air 中重新亮相，MagSafe 的磁吸設計借助磁鐵的吸附原理，讓電源線能更輕易接上或與機身分離，也能防止不小心拉到電源線導致整台筆電犧牲的窘境。

知情人士稱，蘋果曾考慮生產更大版本的 MacBook Air，螢幕尺寸可能達 15 英寸，但目前未傳出計畫相關內容。

知名蘋果分析師郭明錤曾預計，蘋果將在 2022 年推出新一代 MacBook Air，並搭載 mini LED 螢幕，並在近期表示，未來的 MacBook 系列都能見到 MagSafe 磁吸充電設計。

對此，《彭博》知名蘋果記者 Mark Gurman 在另一篇報導稱，MagSafe 不會直接取代現有的 USB Type-C，它將會是一個獨立的充電接口，並設置在 Type-C 旁邊。

針對上述報導，蘋果發言人拒絕評論。