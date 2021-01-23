2020年科企遊說支出：臉書近2000萬美元居冠 字節跳動暴增8倍

2020 年針對科技業的反壟斷審查層出不窮，但去年美國五大科技公司遊說支出仍略為下滑，臉書以 1968 萬美元蟬聯冠軍，受到川普禁令影響，TikTok 母企字節跳動遊說支出增超 8 倍。

科技公司周四 (21 日) 晚間公布 2020 年遊說支出，美國五大科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、Google(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 支出均呈下滑，較 2019 年減少 6109 萬美元，年減 1.8%。

其中，臉書全年遊說支出達到 1968 萬美元，年增 17.8%，連續 2 年居冠，其次為亞馬遜的 1786 萬美元，年增 10.7%。

今年第 4 季，臉書主要針對版權改革、選舉誠信、內容政策、移民和國際稅收政策等議題進行遊說，亞馬遜則著重在寬頻、智慧財產權、郵政改革、醫療保健和《警務公義法案》(Justice in Policing Act) 等議題。

相較於 2019 年，Google 去年遊說支出大幅減少 36.2%，至 753 萬美元。在 2018 年至 2019 年這段期間，該公司已終止與數家遊說公司的合作關係，大砍遊說支出至少 44%。

另外，去年 TikTok 遭到封殺的消息鬧得沸沸揚揚，在川普政府試圖封鎖 TikTok 之際，TikTok 母企字節跳動去年的遊說支出大增 8 倍，至 258 萬美元，遊說內容包含內容審核以及交易等問題。