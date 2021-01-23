〈美股盤後〉英特爾IBM下殺近10% 三大指數周線收紅

週五 (22 日) 英國變種病毒或更致命，歐洲防疫措施恐讓歐元區陷入衰退，新冠疫情擔憂加劇，抑制美股表現。

油價下跌促使能源類股疲軟，英特爾、IBM 領跌，航空股繼續走低，道瓊、標普小幅下滑，科技股為主的那指收紅，費半指數自昨日新高點下滑逾 1.8%，台積電 ADR 大跌。

進入美國科技股重量級公司公布財報的時刻，那指本週表現強勁，週漲幅達 4.2%，標普和道瓊週漲幅分別為 1.9% 和 0.6%。

美國總統拜登週五再度簽署兩項行政命令，以減少美國疫情期間飢餓問題並強化聯邦工人權利。

此外，參議院金融委員會以 26 票對 0 票壓倒性通過葉倫出任美國財政部長，意味著這項人事案有望輕鬆獲得參院全院支持，葉倫將成為美國史上首位女性財長。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9790 萬例，死亡數突破 209 萬例，美國累計確診超過 2473 萬例，累計死亡數超過 41.2 萬。

週五 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 179.03 點，或 0.57%，收 30,996.98 點。

標普 500 指數下跌 12.35 點，或 0.32%，收 3,840.72 點。

那斯達克指數上漲 12.15 點，或 0.09%，收 13,543.06 點。

費城半導體指數下跌 57.77 點，或 1.84%，收 3,074.40 點。

標普 11 大板塊中，僅房地產、公用事業防禦性板塊和通訊服務板塊收紅，金融、能源和工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.61%；臉書 (FB-US) 上漲 0.60%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.44%。

道瓊成分股多收黑。IBM (IBM-US) 下跌 9.91%；英特爾 (INTC-US) 下跌 9.29%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.10%；salesforce (CRM-US) 上漲 1.62%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.94%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.77%。

費半成分股遭猛烈抛售。美光 (MU-US) 下跌 3.21%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.52%；AMD (AMD-US) 上漲 1.38%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.41%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.12%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.74%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.70%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

個股消息

英特爾昨日因資料遭駭提早公布財報，英特爾強調仍以自行生產大部分晶片，華爾街分析師對英特爾持謹慎態度。英特爾暴跌 9.29% 至每股 56.66 美元。

IBM 第四季財報營收遜預期，且連四季下滑，IBM 週五股價暴跌 9.95% 至每股 118.61 美元。

福特 (F-US) 週五小幅下滑 0.043%，但周三起德銀與巴克萊對福特產品計畫和即將於 2 月 4 日公布的第 4 季財報給予正向評價，促使福特本週大漲約 20%，創下去年 6 月來最佳週。

中國電子煙製造商 RLX 科技赴美掛牌上市，股票代碼為「RLX」，IPO 定價為每股 12 美元，其股價上漲 145.92% 至每股 29.51 美元。

經濟數據

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值 59.1，預期 56.5，前值 57.1

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值 57.5，預期 54.0，前值 54.8

美國 12 月成屋銷售年化數報 676 萬，預期 655 萬戶，前值 671 萬戶

華爾街分析

美國銀行警告，美國強勁政策刺激下已將美股推至創紀錄高位，形成資產價格泡沫，預測市場將出現盤整。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 指出，與本月早些時候不同，本周反彈是由成長型股票和超大型科技股引領的，Netflix 強勁的財報和股票回構，帶動其他大型科技股在財報公佈前反彈。

6 Meridian 的投資長 Andrew Mies 認為，任何關於重新開放的延遲或挫折都可能成為能源類股的逆風，市場暗示對週期性股票的信心正在減弱。

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