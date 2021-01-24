產能排擠效應 2月顯示器、筆電等中小尺寸面板漲勢擴大

全球疫情又見升溫，帶動遠距辦公、遠距教學需求不墜，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 最新預期指出，品牌廠庫存回補需求強勁、備貨積極，但供給端產能排擠效應加劇，導致中小尺寸面板供不應求狀態延續，2 月包含顯示器、筆電、平板等面板漲勢將進一步擴大。

群智諮詢表示，因應農曆春節假期，整機廠商備貨積極，供應端也受上游驅動 IC 供應緊缺問題，加上面板廠商將產能優先分配給利潤較高的大尺寸產品，擠壓顯示器、平板等中小尺寸產能，導致中小尺寸面板產能持續供不應求，2 月漲幅可望進一步擴大。

從各尺寸別分析，群智諮詢指出，2 月各尺寸顯示器面板價格，預期 21.5 吋模組價格將上漲 3 美元、Open Cell 價格則有 4 美元漲幅，23.8 吋模組價格上漲 2.5 美元、Open Cell 價格則擴大到 3-6 美元 (均價上漲 4 美元)，27 吋產品也維持 2 美元漲幅。

筆電面板方面，群智諮詢表示，受惠遠距辦公、遠距學習需求持續，加上疫情升溫帶來的不確定性升高，筆電面板備貨需求強勁，價格同樣維持上漲趨勢，其中，低端 TN 產品在 Chromebook 需求下，持續供不應求，估 HD TN 漲幅在 1-1.5 美元，主流 IPS 產品價格漲幅則落在 0.6-1.5 美元，漲幅均較上月擴大。