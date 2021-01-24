疫苗救經濟 法人看好報復性消費刺激通膨升溫

進入後疫情時代，法人認為，今年受惠於疫苗研發、部分區域重啟經濟活動，帶動經濟邁入復甦軌道，預期當消費市場回溫並進一步帶動通膨時，可望改變市場對於利率的預期。

為挽救疫情對於疫情的衝擊，全球央行去年有志一同的大舉推動量化寬鬆，美國聯準會更表態到 2023 年前都不會升息，維持低利率政策不變。

富達投信投資部主管張翠玲認為，去年受新冠疫情影響，許多地方經濟活動暫停，各行業都受到不同衝擊，但因疫苗發展順利，部分地區經濟重啟等利多加持下，全球經濟持續在復甦軌道上前進。

其中，中國大陸已帶頭進入經濟復甦中升段 (mid-cycle)，大多數國家也緊跟在後，處於經濟復甦週期初升段 (early-cycle)，反映市場正逐漸走出疫情影響。

張翠玲分析，如果疫苗接種全球普及，跨境限制解禁，有望帶動全球各地經濟活動重啟 (Reopening)，由於民眾在疫情期間支出大幅減少，有些民眾在面對不穩定時期也傾向於保守開銷，帶動儲蓄明顯上升，以美國來說，去年民眾超額儲蓄達到近 1 兆美元，韓國民眾的儲蓄自 2020 年年初約 30 兆韓圜一路上揚，截至去年底儲蓄餘額已逼近 70 兆韓圜。

張翠玲進一步指出，當全球經濟出現全面性復甦，加上各國政府祭出各種救市、紓困措施方案振興經濟，以及民眾的報復性消費，這可能會導致各地出現供不應求情況，進而驅動通膨上揚，市場對利率的預期可能會改變。

渣打銀行財富管理主管陳太齡也認為，在各國央行積極救市刺激下，今年全球經濟可望有一波反彈，其中又以股市前景尤其有利，預期隨著疫苗施打、經濟重啟與企業盈餘恢復成長，可望緩市場對於股市評價面偏高的疑慮，其中相對看好亞股、中國股市、美股與歐股。

陳太齡指出，經濟強勁復甦將有助企業獲利回升，並淡化金融資產評價面偏高的擔憂；而考量美元弱勢、美國大選後地緣政治風險趨緩等因素，渣打銀行看好亞洲美元債與新興市場債，預期將吸引資金流入。

至於外匯部分，預期美元將持續維持弱勢，而歐元、英鎊、澳幣與人民幣可望受惠於弱美元格局走強。