星展看好金價支撐力 示警比特幣兩大潛藏風險

受風險偏好改變的影響，黃金價格略有拉回整理，但星展銀行認為，黃金價格仍具有一定支撐力，在美國量化寬鬆刺激支撐下，可望提黃金提供良好支撐；至於先前強漲的比特幣則因缺乏實體貨幣與基本面可參考，波動性高的風險，投資人須謹慎留意。

今年以來，全球股市普遍走揚，其中 S&P 500 指數更創下新高，主要亞股也有一成的漲幅，但黃金價格卻出現回檔整理。星展銀行表示，黃金具備避險的特質，在股票上漲時表現出其韌性。

星展銀行表示，美國財政部長葉倫日前宣示，美國政策短期內不確定性可能上升；然而美元、通膨和殖利率等總體經濟不確定因素對黃金的影響最大，以基本假設「透過量化寬鬆 (QE) 帶來更多刺激措施、美元貶值和殖利率曲線平坦，可望繼續為黃金提供良好的支撐。

至於先前頗受資金追捧的比特幣，星展銀行認為，比特幣波動度高，價格暴漲暴跌機率高，過去就曾一周內出現 63 次暴跌 10% 的紀錄，其波動性與不受監控特質，讓投資比特幣宛如賭博，因此若將比特幣納入投資組合中，將使投資風險升溫。

相較之下，將黃金與股票相關性低，在高度不確定時期是資金避險管道之一。星展認為，比特幣無法取代黃金作為風險分散標的，主要原因在於，比特幣並非實體黃金，且其基本面無法預估。

星展銀行表示，儘管比特幣屬於數位的虛擬貨幣，但缺乏用於合法商業交易的廣泛使用平台，加上顧及其高波動度與缺乏監管，還有多少數位化支付服務將採用比特幣仍有待觀察。

此外，比特幣的交易模式不穩定且歷史較短，與總經指標相關性資料並不完整，換言之，要追蹤比特幣基本價值並不容易，只能由供需決定，然而目前卻只有投機性的需求。