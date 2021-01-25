防疫有成 中國實際使用外資超越美國全球第一

聯合國公布「全球投資趨勢監測」報告，內容指出 2020 年中國吸收外資金額逆勢上漲，超過美國成為全球最大的外資流入國，估計 2020 年中國實際使用外資，達 1630 億美元，規模再創新高。

聯合國貿發會議投資和企業司司長 James X. Zhan 表示，近幾年流入中國的外資一直穩定成長，疫情暴發後中國經濟領先全球率先恢復成長，成為吸引外資的亮點。此外，「區域全面經濟夥伴關係協定」 (RCEP) 和中歐投資協定提振投資人信心。

中國經濟逆勢成長，一枝獨秀，成為全球吸引外資的亮點。全球在受到新冠疫情爆發期間，跨國企業在中國產業鏈及供應鏈的高度依賴，維持這些企業在中國的穩定和拓展。部分產業的進一步開放也促進新的投資增加。中國政府採取有效的投資便利化政策，有助於穩定投資。

2020 年中國成功因應新冠疫情所帶來的嚴重經濟衝擊，在全球跨國直接投資大幅下滑的背景下，中國吸收外資卻逆勢成長。根據聯合國貿發會議預估，2020 年中國實際使用外資年增 4%，達 1630 億美元，外資流入規模再創歷史新高。另一方面中國吸收外資全球比重也大幅提升，高達 19%。

反觀外資投資流入英國、義大利、俄羅斯、德國、巴西和美國等國的金額急速下降。2020 年流入美國的外資下降 49%，降至 1340 億美元，英國、德國和日本的跨國企業在美投資降幅最大。受全球疫情和脫歐的雙重影響，流入英國的外資從 2019 年的 450 億美元降至負 13 億美元。

