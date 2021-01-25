快手通過上市聽證 周二起開放申購

昨日 (24 日) 港交所公布中國短影音平台快手已通過上市聽證，將在港股發行 3.65 億股股份，股價申購區間為每股 105～115 港元，計劃募集資金逾 480 億港元，並於周二(26 日) 起公開申購。

根據了解，快手這次在香港 IPO 佔總股本比重只有 2.5%。快手的上市估值將介乎 556 億～609 億美元 (約 4337 億～4750 億港元)，如果啟動綠鞋機制後估值最多可增至 617 億美元 (約 4813 億港元)。

快手已吸引到 10 家戰略投資人，依照參考發行價區間的中間價計算，其合計認購量已達到 24.5 億美元。根據條款，這些戰略投資人中包含 Capital Group、加拿大養老計劃投資委員會、貝萊德、阿布扎比投資局與淡馬錫。

(圖片: AFP)

根據艾瑞諮詢，快手是中國最廣泛使用的社交平台之一。截至 2020 年 9 月 30 日止九個月，快手的中國應用程式及小程式的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為 3.05 億及 7.69 億。

快手在內容社區活躍度位居中國基於視訊的社交平台中排名第一，截至 2020 年 9 月 30 日止九個月的內容創作者占平均月活躍用戶在快手應用上的比例約 26%。截至 2020 年 9 月 30 日止九個月，快手應用上每月平均短視頻上傳量約 11 億條。

快手營收從 2017 年的 83 億人民幣躍升至 2018 年 203 億人民幣，2019 年再成長至 391 億人民幣，而 2020 年 9 月 30 日為止的九個月期間營收達 407 億人民幣。營收結構中，大部分來自直播業務，同期直播所得收入佔收入比重從 2017 年的 95.3%、減至 2020 年 9 月 30 日為止的 62.2%。

