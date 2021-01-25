對準特斯拉 恆大汽車增資260億港元 股價飆漲逾30%

周日 (24 日)H 股恆大汽車（708-HK）公告將以每股 27.3 港元向六名戰略投資人增資 260 億港元，發行 9.52 億股份，這些投資人投資閉鎖期為 12 個月。利多消息公布後，周一(25 日) 股價開盤跳漲逾 30%，接近每股 40 港元。

資料來源: 新浪財經, 恆大汽車日線走勢

恒大汽車此舉將是中國新能源汽車產業最大規模的股權融資案之一，其背後也透露出兩大訊號。

第一隨著恆大汽車計劃推出 6 款車型，上海、廣州工廠啟動試生產，量產已進入倒計時。因此，資金需求極高，加上從事汽車生產、技術研發、人才培育均極為燒錢，所以資金需求量超出恆大汽車原本預估早在市場預期中。

另一方面，中國新能源車市場未來需求之旺盛、潛在規模大，明顯可以容得下兩個乃至更多的「特斯拉」，這讓全球投資人迫切尋找下一個「特斯拉」。

從投資角度而言，恆大汽車無論在產品線、產能規模還是銷售渠道上，都展現出強大的護城河效應，有機會成為下一個股市新勢力，這正是戰略投資人一口氣拿出 260 億人民幣投資恆大汽車之因。

恆大汽車瞄準的競爭對手不是中國造車新勢力，而直接對特斯拉發動「彎道超車式」的不對稱競爭。

首先就是推出豐富多樣化的新能源車樣式，恆大汽車啟動多達 14 款新車型的研發，同時在技術性能上不光全數對應特斯拉推出的產品，還包含特斯拉所沒有的產品線。特斯拉只有 4 款車型在銷售，去年銷售量約 50 萬輛。

再者目前新能源車產業的一大關鍵要素在於產能，特斯拉以及其他部份新能源車廠曾屢屢受困於產能瓶頸。而恆大正建設全球最先進的十大智慧製造基地，2025 年前規劃總產能為 100 萬輛 / 年，2035 年前規劃總產能為 500 萬輛 / 年。

