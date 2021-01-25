台微醫國內外布局有成 上櫃首日漲逾2成掀蜜月行情

台微醫 (6767-TW) 轉上櫃今 (25) 日掛牌，參考價 30 元，受惠多項產品將打入國內大型醫院，並取得越南醫院標案，今年營運有望優於去年，無懼台股下跌，早盤跳空開高，最高站上 37.9 元，漲幅超過 2 成，大展蜜月行情。

台微醫主要營運動能來自脊椎骨融合手術產品，包括脊椎固定系統、椎間融合系統及人工代用骨；另外新開發出的椎體撐開器與骨水泥，其中椎體撐開器主要應用於椎體塌陷手術，可針對前端椎體壓迫性骨折進行椎體復位，並與骨水泥搭配使用。

其中，椎體撐開器與骨水泥去年上市後，已打入超過 10 家區域型醫院，預計今年則會陸續與台大、長庚、榮總、北榮等大型醫療院所合作。據了解，單次脊椎手術售價近 30 萬元，且會依據不同狀況增加椎體撐開器的數量，產品打入大型醫療院所後，成為營運主動能。

海外市場部分，台微醫除強化既有的歐美市場外，東南亞市場也有斬獲，包括去年取得越南當地政府標案，並陸續出貨，今年則有胡志明市大學與大型醫院標案。

台微醫去年全年營收首度破億元，來到 1.02 億元，年增 36.02%，法人看好，今年脊椎手術供應多家大型醫院下，估全年營收年增 5 成以上，約 1.5-1.8 億元水準，惟目前仍處於推廣產品階段費用高，今年僅達損平。