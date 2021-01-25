TPK-KY擴LCM產能上半年完成 奈米銀今年可望導入中小尺寸產品

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 去年受小尺寸產品衰退影響，營收大幅滑落，展望今年，宸鴻指出，在遠距商機帶動下，平板、筆電等產品動能延續，液晶面板模組 (LCM) 產線擴充計畫持續進行，產能已較去年增加 2 倍，剩餘產能今年上半年將全數到位，看好奈米銀可進一步導入手機等中小尺寸產品。

宸鴻雖然受客戶小尺寸產品拉貨衰退衝擊，但在產品組合優化下，營益率可望維持一定水準，近期在筆電、平板等動能延續下，法人看好，宸鴻首季營運並不看淡，加上主要客戶蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 新品銷售狀況佳，可望為營運再添動能。

產能擴充方面，宸鴻持續擴充筆電液晶面板模組 (LCM) 產線，去年底已將產能擴充 2 倍，剩餘擴充計畫也將在今年上半年陸續完成，屆時 LCM 產能將較去年提升 4 倍，可望滿足客戶需求，並抵銷小尺寸產品衰退壓力。

奈米銀方面，宸鴻指出，現階段仍以大尺寸電子白板為主要出貨，主流為 86 吋產品，最高則可做到 100 吋，目前市場需求穩健，小尺寸方面，去年下半年也搭配客戶計畫導入一款手機中，鎖定中高階市場，不過受疫情影響，預期將遞延至今年出貨。