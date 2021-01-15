特斯拉觸控面板疑慮遭美要求召回 TPK-KY恐承壓

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 旗下兩款車款 Model S、Model X 遭美國當局要求召回共約 15.8 萬輛車，主因是車上觸控面板故障時恐影響行車安全，雖然特斯拉尚未宣布回應相關要求，但市場擔憂，台廠供應鏈 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 可能連帶受到拖累。

宸鴻不對相關消息評論，僅回應目前未收到任何通知，與客戶保持長久良好合作關係。

業界人士認為，這次兩款車款 Model S、Model X 遭美國當局點名觸控面板有缺陷，也可能是組裝廠組裝時有缺陷造成，非單一廠商產品問題。

美國當局在 13 日針對特斯拉 2012-2018 年式的 Model S、2016-2018 年式的 Model X，暫定結論認為「汽車有安全性相關缺陷」，發函特斯拉要求召回，而在特斯拉前也有其他車廠共九款車款有類似問題遭要求召回。

觀察宸鴻近年積極布局車載市場，除打入特斯拉外，去年更近一步宣布參與美國電動車新創公司 Canoo 上市前私募案，共斥資 1 億美元 (約新台幣 29.48 億元)，取得 Canoo 持股約 4.29% 股權。