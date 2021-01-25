台積電續弱 台股摜破萬六失守5日線 跌72點收15946點

隨著本土疫情升溫，市場恐慌情緒蔓延，台股今 (25) 日開低，早盤一度下殺 246 點，失守萬六跌至 15772 點，台積電續呈弱勢，但其他權值股表現相對有撐，加上尾盤有低接買盤進場，帶動指數收斂跌勢，終場收 15946.54 點，下跌 72.49 點，仍失守 5 日線，成交值為 3511.81 億元。

英特爾預估，至 2023 年前多數晶片仍會自行生產，受委外代工政策不如預期影響，台積電今日股價續挫，一度跌到 626 元，終場則下跌 2.4%，收 633 元，跌破 5 日線。

其他權值股表現相對有撐，鴻海尾盤受買盤青睞，股價逆勢翻紅，漲 1.2%，收 123 元；大立光漲逾 2%，站穩 3000 元大關；台達電、台塑、台化、中信金、富邦金、中鋼、廣達等也表現不俗。

由於 8 吋晶圓產能塞爆，車用晶片缺貨讓供不應求現象更加嚴重，隨著電動車、自駕應用需求強勁，代工廠今年可持續受惠漲價效應，聯電今日股價抗跌收 57.2 元，世界先進則大漲逾 5% 收 129.5 元。

市場傳出，泛國巨集團的旺詮恢復接單，並調漲大中華區代理商厚膜電阻價格 15%，由於旺詮即將併入凱美，因而帶動凱美股價直奔漲停，國巨漲近 3%，創 2 年多新高；華新科也有 3% 的漲幅，整體被動元件族群表現亮眼，華容強漲 6%，大毅、立隆電、日電貿均表現強勢。

防疫概念股再度成為資金避風港，毛寶、合世、永日、懷特等均亮燈漲停，康那香、恆大、美德醫療大漲約 4、5%。