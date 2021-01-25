【日盛投顧】類股輪動 指數下檔有撐

◆四大主軸

多 空：疫情影響 指數回測 10 日線有守

區 間：15,600-16,200

主 流：生技防疫、鋼鐵、手遊、塑膠、被動元件

◆大盤：

1. 在英特爾仍將自行生產大部分晶片，造成上週五台積電 ADR 修正，加上國內疫情的隔離對象擴大至 5,000 人，使週一台股以 16,006.21 點小跌開出後，在 2330 台積電、2454 聯發科等權值股走弱下，指數震盪走低，最低來到下跌 246.4 點的 15,772.63 點，隨後在文創、玻陶、塑膠、生技防疫、鋼鐵等類股撐盤下，指數震盪走高，終場加權指數以下跌 72.49 點的 15,946.54 點作收，跌幅 0.45%，成交量 3,556 .75 億元。三大法人合計賣超 154.43 億元：外資賣超 209.76 億元、投信買超 41.46 億元、自營商買超 13.86 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，5 日與 10 日均量持續走揚，有利多頭走勢。

（2）、均線： 1/18 與 1/25 兩次利空測試 10 日線均有撐，因此未出現帶量長黑摜破 10 日線前，偏多操作。

（3）、技術指標：日 KD 在 1/15 出現死亡交叉，週一 K、D 值跌均破 80，未出現黃金交叉前，恐持續整理。

3. 櫃買指數: 開平高震盪小幅走高，收在 188.03 點，漲 0.12%，近期在 182.34~190.12 點間作箱型整理。

4. 觀盤重點：近期兩次疫情衝擊，在類股與個股輪漲下，指數下測 10 日線均有撐，未出現帶量長黑摜破 10 日線前，偏多操作為宜。

◆結構：生技防疫、手遊、鋼鐵、塑膠、被動元件等走強

1. 生技防疫：在疫情指揮中心擴大隔離對象至 5,000 人的影響下，由 4108 懷特、1781 合世、1732 毛寶、4114 健喬、4102 永日漲停領軍，包括 4171 瑞基、8436 大江、4123 晟德、4133 亞諾法、1734 杏輝、1799 易威、4105 東洋、9919 康那香、4130 健亞、9103 美德醫療 - DR、6582 申豐等均有 5% 以上的漲幅。

2. 鋼鐵股 : 在中鋼開出 2 月份內銷盤價全面大漲，不鏽鋼及鋁捲板市況好轉下，今年首季鋼鐵股營運看俏，由 2007 燁興漲停領軍，包括 2028 威致、2029 盛餘、9958 世紀鋼、2027 大成鋼、2032 新鋼等均有 3.8% 以上的漲幅。

3. 手遊概念股: 進入寒假的手遊旺季，買盤湧入手遊概念股，包括 6169 昱泉、3293 鈊象、3086 華義等均有 5.6% 以上的漲幅。

4. 操作建議：週一台股雖受台積電 ADR 修正與國內疫情影響，一度大跌 246 點，但在指數的均線與均量持續上揚，全球金融市場資金充沛，但以美國疫情嚴峻但美股四大指數卻續創新高的走勢來看，短線受疫情衝擊拉回反而或許是個不錯的佈局時點。台股短線可留意: 生技防疫、手遊、鋼鐵、塑膠、被動元件等。

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