109年11、12月統一發票開獎 千萬特別獎獎號77815838

109 年 11、12 月期統一發票獎號今 (25) 日公布，千萬元特別獎號碼為 「77815838」；200 萬元特獎號碼為「39993297」，中獎發票自今年 12 月 6 日起開始兌領，期限至今年 5 月 5 日止。

109 年 11、12 月期統一發票中獎號碼如下，特別獎 (1000 萬元)「77815838」；特獎 (200 萬元)「39993297」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「59028801」、「02813820」、「06896234」。

此外，增開六獎 2 組，末 3 碼為「011」、「427」，末 3 位數號碼與增開獎相同者各得獎金 200 元。幸運中獎的民眾請於今年 2 月 6 日起至 5 月 5 日，到指定兌獎據點領獎。

郵局已不提供統一發票兌獎服務，民眾除了可從統一發票官方 APP 兌獎外，也可在實體代發獎金據點如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農 (漁) 會信用部、信用合作社兌獎，另 7-11、全家、萊爾富、OK 四大便利商店與全聯福利中心、美廉社等超過 1.3 萬個據點，也都可以兌獎。