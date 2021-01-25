台股跌破萬六 外資提款逾200億元 三大法人土洋對作賣超154.43億元

本土疫情升溫，投資人恐慌情緒蔓延，台股今 (25) 日早盤一度重挫 246 點，失守萬六及 5 日線，權王台積電持續遭到調節，但其他權值股表現相對有撐，加上尾盤低接買盤進場，加權指數跌勢收斂，終場下跌 72 點，收 15946 點。外資今天續砍 209 億元，三大法人土洋對作合計賣超 154.43 億元。

加權指數今日成交值達 3511 億元，觀察籌碼面，外資上周五大舉賣超 343 億元後，今天又狂砍 209.82 億元；投信維持買超 41.46 億元；自營商與投信同調，共買 13.86 億元。三大法人合計賣超 154.43 億元。

由於英特爾 2023 年前多數晶片仍會自行生產，受委外代工政策不如預期影響，台積電今日股價續呈弱勢，終場下跌 2.4%，收 633 元，跌破 5 日線。其他權值股表現相對有撐，鴻海尾盤吸引資金進駐，股價逆勢翻紅漲 1.2%，收 123 元；大立光漲逾 2%，站穩 3000 元大關；金融與塑化族群同步扮演撐盤要角，包括台塑、台化、中信金、富邦金等，均有 1-2% 的漲幅。

市場傳出，泛國巨集團的旺詮恢復接單，並調漲大中華區代理商厚膜電阻價格 15%，由於旺詮即將併入凱美，因而帶動凱美股價直奔漲停，創歷史新高；國巨漲近 3%，創 2 年多新高；華新科也有 3% 的漲幅，整體被動元件族群表現亮眼。

防疫概念股再度成為資金避風港，毛寶、合世、永日、懷特等均亮燈漲停，康那香、恆大、美德醫療大漲約 4、5%。航運股同樣獲買盤支撐，貨櫃三雄都有 1% 以上的漲幅，散裝航運受惠 BDI 大漲運價飆漲，四維航今日漲近 5% 最為強勢，東森、新興、益航都在盤面上表現。