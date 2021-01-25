不受疫情衝擊 資誠：今年併購案可望更活躍

根據資誠最新發布的《全球併購產業趨勢報告》報告，今年併購市場仍相對活躍，預期併購市場交朝向資產兩極化、數位科技併購加速，預估業界將更重視環境、社會與公司治理等趨勢發展。

報告指出，全球併購活動在去年下半年仍呈現跳躍性的成長，件數共 26228 件，相較上半年增加 18%，金額共 2 兆 385 億美元，相較上半年大增 94%；此外，相較於 2019 年下半年，2020 下半年全球併購件數和交易總額也有所上升。

其中，交易金額在 50 億美元以上的超級併購案 (megadeals) 數量明顯增加，成為挹注 2020 下半年併購交易金額成長的關鍵力量，其中光是超級併購案有 57 件之多，2020 年上半年則僅有 27 件。

以產業來說，不論是併購交易件數或金額，科技和電信業均是 2020 年下半年成長最強勁的產業，其中，科技業併購交易件數成長 34%、金額上升 118%；電信業併購交易件數雖僅成長 15%，但受益於三宗超級併購案，帶動併購交易總額大增近 300%。

另外，去 2020 下半年，特殊目的收購公司 (Special-purpose acquisition companies, SPACs) 的運用越來越普遍，以美國來說，去年特殊目的收購公司共募集 700 億美元的資金，占美國 IPO 總金額達一半以上。

普華國際財務顧問公司董事長游明德指出，今年對併購而言，將是相當忙碌的一年。整體而言，PwC 預期併購交易很可能將呈現以下幾個特色：資產估值將越來越走向兩極化、數位與科技併購交易將加速推進，業界將更重視環境、社會和公司治理 (ESG) 議題。

游明德表示，面對疫情，台灣企業的當務之急是如何進行數位轉型，而併購是實現企業數位轉型的最快方法，建議企業透過併購或合資聯盟等手段，加速供應鏈調整或掌握核心技術，在這場變局中掌握成長機會。