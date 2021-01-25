搶新南向商機 中租-KY柬國子公司1億美元聯貸 獲1.55倍超額認購

兆豐銀行統籌主辦的中租 - KY 柬埔寨子公司 Chailease Royal Leasing Plc 與 Chailease Royal Finance Plc 3 年期、1 億美元聯貸案今 (25) 日正式簽約，基於看好新南向市場商機，該筆聯貸案獲得參貸銀行踴躍參貸，最後以超額 1.55 倍簽約。

兆豐銀行指出，本案獲各大行庫踴躍認參，短期內即籌組完成，並獲超額認參 1.55 倍，最終以 1 億美元簽約，做為該公司充實中期營運週轉之用，顯見銀行團不僅看好新南向龐大的潛在商機，對該公司及經營團隊深具信心。

兆豐銀行表示，Chailease Royal Leasing Plc. 專事汽車、營建機具與農業機械等融資性租賃服務；Chailease Royal Finance Plc. 則提供中小企業及微型企業融資等服務。

中租 - KY 為拓展柬埔寨業務，與在地柬埔寨皇家集團合作，配合其通路優勢拓展小客車與營建機具租賃業務，經營租賃業經驗超過 40 年，隨著台商企業海外投資的腳步，持續深耕中國大陸及東協等地區，營運及管理的專業能力受肯定。

中租 - KY 去年前三季合併營收新臺幣 436 億元，較前一年同期成長 1.98%，合併稅後純益新臺幣 128.74 億元，獲利表現亮眼，穩居產業龍頭地位。