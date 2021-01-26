航運缺櫃現象暫趨緩 研究機構：農曆年將是轉捩點

自去年疫情爆發後船運需求持續強勁，貨櫃短缺現象導致運費暴漲，不過研調機構編纂的貨櫃指數顯示，與去年底相比，供不應求情形已趨緩，農曆年將成為缺櫃現象的轉捩點。

德國研究機構 Container xChange 的「集裝貨櫃可用指數」 (Container Availability Index) 顯示， 2 月中旬農曆新年期間該指數應保持在 0.35 至 0.38 左右，該指數低於 0.5 代表市場目前供不應求。

各類型貨櫃供需狀態走勢 ，指數低於 0.5 為供不應求 (圖: Bloomberg)

疫情爆發以來，貨櫃多數時間皆處於供不應求的狀態，去年 12 月尤其明顯，當時各類型貨櫃一度觸及 0.06 至 0.13 的低點，但目前供不應求現象已逐漸趨緩。

此外，Container xChange 表示，目前中國上海周邊地區的貨櫃供需失衡狀況已恢復完全生產。上海去年年底中國工廠恢復全面生產、對美國出口激增，貨櫃短缺現象格外明顯。

Container xChange 表示，船運公司已嘗試根據跨太平洋航線的需求調整貨櫃配置，由於相關業者紛紛將空貨櫃調至中國以因應強勁貨運需求，因此農曆新年將成為貨櫃短缺的轉捩點。

此外，Container xChange 表示，中國貨櫃製造商也在全力生產更多貨櫃，這也有助於緩解貨櫃緊縮的狀況。

缺櫃現象已使航運報價自去年至今直線上漲，供應鏈風險管理 Resilience360 經理 Mirko Woitzik 表示，去年 12 月亞洲至北歐航線的現貨運費較 2019 年高出 264%，而從亞洲到美國西岸的航線運費則暴增 145%。

Redwood Logistics 執行長 Mark Yeager 也表示，供不應求下，貨櫃報價現階段最高可達每貨櫃 6000 美元，遠高於正常時期的 1200 美元。

(本文不開放合作媒體轉載)