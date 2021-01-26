網家拓東南亞跨境電商進入高速成長期 泰國、馬國銷售倍增

網家 (8044-TW) 今 (26) 日宣布，跨境電商經營傳捷報，自去年 9 月推出 PChomeSEA 跨境服務平台後，馬來西亞市場 12 月銷售月增超過 5 倍，開始進入高速成長期，而去年 PChome Thai 的台灣商品銷售業績年增也多達 15 倍，在出入境旅遊市場處寒冬之際，反而使跨境電商需求更熱。

網家說明，PChomeSEA 一站式跨境服務平台推出後，將台灣優質商品賣進新加坡、馬來西亞、泰國、越南和印尼等東南亞各國，服務推出僅 4 個月即交出亮眼成績，其中，馬來西亞市場 12 月銷售較 11 月成長超過 5 倍，新加坡銷售表現也很亮眼，尤其泡麵、火鍋湯底等商品訂單數飆升 13 倍。

而 PChome Thai 在泰國當地的台灣商品銷售，全年業績年增幅高達 15 倍，尤其下半年推出的免費索取台灣製口罩活動，反應熱絡。

PChomeSEA 總經理蔡文雄進一步指出，台灣優異的防疫成績，有效提升台灣在國際市場的能見度和整體形象，更有助於台灣商品在東南亞市場推廣，是前進東南亞市場的好契機。

網家強調，台灣擁有大量優質商品條件，以及鄰近東南亞各國地緣特性，PChomeSEA 致力提供台灣商家完整代營運服務，可望持續吸引更多台灣中小商家加入，力拚擴大發展成互惠共贏的東南亞電商銷售生態。