中鋼Q4稅前盈餘季增18倍寫8季新高 每股税前賺0.4元

中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日公告去年第四季稅前盈餘 62.6 億元，季增 18.1 倍、較前年同期虧轉盈外，更寫下 2018 年第四季後的 8 季新高，每股稅前盈餘 0.4 元，全年每股稅前盈餘 0.19 元，成功維持獲利。

中鋼去年 12 月營收 306.07 億元，月增 2.3%、年增 5.2%；稅前盈餘 25.49 億元，月增 8.1%、較前年同期虧轉盈。

中鋼第四季營收 876.96 億元，季增 14.3%；營益率 6.7%，較前季、前年同期負轉正；稅前盈餘 62.6 億元，季增 18.1 倍，每股稅前盈餘 0.4 元，較前年同期虧轉盈。

中鋼去年營收 3147.83 億元，年減 14%，營益率 0.7%，年減 2.7 個百分點、去年稅前盈餘 27.68 億元，年減 78.4%，每股稅前盈餘約 0.19 元。

中鋼去年 12 月及第四季持續受惠鋼市向上，營收持續升溫，不過全年還是受到疫情干擾，營運衰退。

不過，展望今年，中鋼認為在市場需求復甦，國際行情向上，全年已重返成長為目標，目前第一季接單已經較去年第四季成長，在國際行情推升盤價向上下，月營收可望站穩 300 億元、單季營收也將季增。

據了解，中鋼去年第四季出貨量約 290-295 萬噸，但今年首季接單量已經達到 305 萬噸，在鋼價持穩下，1 月營收可望續站穩 300 億元，單季營收則可望呈現季增。