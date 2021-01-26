【群益投顧】電子權值股賣壓狂洩，早盤萬六又曇花一現

一、盤勢分析

美國總統拜登的新紓困法案，共和黨持反對意見，加上種種跡象顯示拜登內閣延續川普政府的抗中路線，美股期指電子盤走弱，亞股表現一片倒，台股連三天自高點往下回落，盤中一度下挫超過三百多點，指數失守 12 日均線，外資已經連續多日大砍台積電 (2330)，早盤開高走低，一度下跌 23 元，盤中電子權值股陸續見到沉重賣壓，近期走勢與台積電同步的 IC 設計龍頭聯發科 (2454)，股價也被台積電的弱勢給拖累，沒有看到法說會前的期待行情，短線撐盤亮眼的聯電、鴻海也同樣熄火，於是盤面貫性與前幾天不同，個股表現反而呈現跌多漲少。

二、盤勢預估

加權指數下跌 287 點，回補元月 19 日長紅 K 的多方跳空缺口，雖然技術面還不至於扭轉多頭格局，但是因桃園醫院疫情升溫，且農曆封關進入倒數，投資人還須留意大戶資金抽出效應，台股短線高檔承壓，先以整理格局視之，明天下午聯發科和聯電有舉行法說會，半導體的風向將是短線台股盤面重點。

工具機也持續受惠半導體設備需求升溫，上銀集團訂單已滿載到第 3 季，上銀集團正在中台灣覓地建廠擴產。旗下大銀微 (4576) 持續受到買盤青睞，拉出第 3 根漲停。直得 (1597) 線性滑軌訂單能見度看到第二季，生產線加班趕工，股價大漲逾 5%，站穩百元價。亞德客 - KY(1590)則受惠技術升級和新冠肺炎確立自動化需求升溫，多家內外資接力上修亞德客目標價，最高喊到 1700 元。

拜登政府車隊將全面換成電動車，特斯拉上漲 4%，同致 (3552) 切入特斯拉供應鏈，終結過去兩年半以來營運低潮，推升股價攻上漲停，重回 3 百元，四年以來高點。貿聯 - KY(3665)看旺電動車拉貨力道較原先預期更強，股價也跟上漲逾 2%，重回 3 百元俱樂部。光寶科 (2301) 除了受惠居家辦公需求，新增美系資料中心客戶訂單，光學雷達也搭上電動車題材，歐系外資評價毛利及獲利成長優於預期，目標價上修至 65 元。特斯拉預計 27 日美股盤後公布第四季業績，短線市場資金勢必也會聚焦電動車概念股。

三、強勢股

電子：松翰 (5471)、南電 (8046)、晶技 (3042)、光寶科 (2301)、同致 (3552)。

非電子：大銀微系統 (4576)、直得 (1597)、全球傳動 (4540)、浩鼎 (4174)、毛寶 (1732)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據