ARK每日倉位追蹤：再次加倉VEEV、TWLO
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 1 月 26 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|JD
|MELI
|VEEV
|PACB
|CDXS
|CRSP
|TXG
|CSTL
|BEAM
|TWST
|INCY
|CGEN
|EXAS
|ONVO
|IONS
|IRDM
|TAK
|AVAV
|ACCD
|MTLS
|NTDOY
|SPLK
|PCAR
|ROKU
|ISRG
|ADYEY
|API
|ICE
|TWLO
值得注意的是，ARK 已連續多日加倉 VEEV，另外，也加倉了 TWLO，先前 Cathie Wood 曾表示過相當看好 SaaS 類股，而 TWLO 主要業務範圍就是 SaaS 的雲通訊。