ARK每日倉位追蹤：再次加倉VEEV、TWLO

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 1 月 26 日之個股進出明細。

買進 賣出 JD MELI VEEV PACB CDXS CRSP TXG CSTL BEAM TWST INCY CGEN EXAS ONVO IONS IRDM TAK AVAV ACCD MTLS NTDOY SPLK PCAR ROKU ISRG ADYEY API ICE TWLO

值得注意的是，ARK 已連續多日加倉 VEEV，另外，也加倉了 TWLO，先前 Cathie Wood 曾表示過相當看好 SaaS 類股，而 TWLO 主要業務範圍就是 SaaS 的雲通訊。