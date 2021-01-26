〈歐菲光擬售廠〉紅色供應鏈一條龍服務漸成形 台觸控雙雄恐承壓

中國觸控面板廠歐菲光證實將出售旗下包含華南廠等 4 家子公司，雖然尚未公告買家，也澄清未與立訊達成協議，不過售廠範圍包含南昌觸控模組業務，市場認為，歐菲光賣廠行為可能助推立訊、藍思等紅色供應鏈形成一條龍服務，中長期恐衝擊台廠觸控雙雄 GIS-KY (6456-TW)、TPK-KY (3673-TW) 等營運。

歐菲光證實評估旗下 4 家子公司售廠計畫，包含華南廠廣州得爾塔、江西慧光微電子、南昌歐菲顯示科技、江西晶潤光學等，其中，華南廠主要負責手機鏡頭模組業務 (CMM)，而南昌歐菲顯示科技則有負責觸控產品，包含彩色濾光片、觸控螢幕等。

歐菲光因涉嫌強迫勞動，去年遭美商務部列入黑名單，連帶遭蘋果剔除供應鏈名單，當時外界預期台廠業成、宸鴻將受惠轉單，隨著歐菲光宣布擬出售廠房，也讓未來訂單再添變數。

雖然市場點名接手的立訊集團，已遭歐菲光澄清尚未接觸，但觀察立訊近年積極搶進蘋果供應鏈，繼打入 AirPods 供應鏈後，去年又買下緯創 (3231-TW) 昆山廠，明顯劍指蘋果 iPhone，若未來進一步吃下歐菲光 CMM 廠、觸控業務廠，可望形成一條龍供應鏈，更有利取得蘋果訂單。

過去蘋果觸控模組訂單均由歐菲光、台廠觸控雙雄分食，但隨著歐菲光 2019 年爆發財務危機、去年又被點名涉嫌強迫勞動等負面消息不斷，讓訂單配比傾向台廠，但近年中國紅色供應鏈崛起，且逐漸朝一條龍模式發展，屆時台觸控模組廠業成、宸鴻恐面臨龐大壓力。