〈中華電財測〉今年營收估年增1% 每股純益力守4元之上

中華電 (2412-TW) 今 (26) 日公布 2021 年財測，合併營收估 2092.6~2097.2 億元，年增 0.8-1%；稅後純益 326-340.9 億元，年減 2.45% 至年增 2%，每股純益 4.2-4.4 元，儘管力守 4 字頭，但恐仍下探近 20 年低點。

中華電表示，看好行動通信、網際網路、銷貨收入、MOD 營收增加及爭取數位經濟新興業務商機，抵銷語音服務持續受 VoIP 取代及國內資通訊基期較高影響，估今年營收將較去年成長。

中華電估今年營業成本及費用 1675.8-1676.6 億元，年增 0.4-0.5%，由於 5G 開台後商品成本、特許權攤銷、折舊業務及維運成本增加，抵銷資通訊專案成本及特許費減少，整體費用增加。

獲利方面，中華電預期，稅前盈餘 420.8-436.1 億元，年減 1.8% 至年增 1.8%；稅後純益 326-340.9 億元，年減 2.45% 至年增 2%，每股純益 4.2-4.4 元。

展望今年，董事長謝繼茂表示，將延續「5G + 轉型雙軸並進」營運主軸，促成全民升級、百業升級、工業務管理升級，並結合投資與併購，提升公司競爭優勢，掌握後疫情、前瞻 2.0 建設與中美科技變局等成長契機，同時在獲利優先原則下，慎選專標案，持續開創業務佳績。

謝繼茂指出，其他業務方面，寬頻升速及三網整合策略可望提升用戶平均貢獻度 (ARPU)，促成營收成長；MOD 自選餐結合東京奧運等熱門運動賽事，將推升客戶數成長，帶動 MOD 與廣告營收向上。