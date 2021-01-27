卡位低軌衛星商機！馬斯克和貝佐斯兩大富豪隔空叫陣

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克和最近被他擠下全球首富的亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯為了低軌衛星槓上，讓這種通常隱藏在監管申報文件的糾紛成為眾人焦點，也是兩大富豪在實現太空夢的路上再度隔空交火。

根據申報文件，馬斯克的 SpaceX 要求聯邦通訊委員會 (FCC)，允許「星鏈」(Starlink) 衛星網路在比原先預定更低的軌道上運行，但貝佐斯主張，此舉有可能妨礙 Blue Origin 規劃中的 Kuiper 衛星網路。

亞馬遜周二在官方推特上說：「SpaceX 提議的變更可能影響衛星系統產業競爭。SpaceX 顯然試圖扼殺還在萌芽階段的競爭對手，但此舉不符合公共利益。」該公司先前敦促 FCC 駁回 SpaceX 使用低軌道的請求。

馬斯克隨即在推特上回嗆說：「為了還要好幾年才能營運的亞馬遜系統阻礙星鏈，才是不符合公共利益的作法。」

SpaceX 已替星鏈網路發射超過 1000 枚衛星，美國、英國和加拿大已有用戶開始使用。亞馬遜旗下 Blue Origin 的 Kuiper 衛星網路去年才獲得 FCC 依準，預計發射約 3200 枚網路衛星至低地球軌道，但至今尚未發射任何一枚衛星。

讓衛星在較低軌道上能縮短訊號輸送距離，進而加快網路服務， SpaceX 並向 FCC 表示，低軌道能降低太空垃圾的威脅。

SpaceX 預計最終發射約 1.2 萬顆衛星，目前已獲 FCC 允許發射約 4400 顆，其中 1584 顆獲准在目前星鏈衛星距離地球 550 公里距離的軌道上運行。