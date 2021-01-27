〈房產〉人口老化加速 去年全台房屋繼承移轉棟數5.91萬棟創新高

內政部統計處最新公布資料顯示，去年全台房屋買賣移轉棟數為 32.6 萬棟，年增 8.76%，創近 7 年以來新高，同時，去年繼承棟數達 5 萬 9109 棟，較 2019 年增加 2.5%，創史上最高，贈與量為 4 萬 3759 棟，較 2019 年減少 0.4%，是 2016 年以來贈與首次減少。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，高齡化趨勢下，不少父母選擇將房產移轉給子女，但近年不少父母除增值稅考量外，贈與房產給子女，若日後出售得付出驚人稅負，加上提前移轉可能產生的道德風險，也是讓贈與量出現減少，繼承量仍維持成長的重要因素。

對於去年買賣移轉棟數創 6 年新高，徐佳馨指出，雖然去年底打房，但成交量依舊 32 萬棟，游資帶動的低利效應不容小覷，在雙北價高後，中南部低價區在建設與投資利多話題下促使資金迅速補位，更添柴火，才能寫下如此榮景。不過，2021 年面對政策不確定性，加上銀行貸款緊縮，成交量很難高於 2020 年，雖然價格因低利不受影響，但若政府又有大動作，可能將房市打回 30 萬大關。

在去年全台六都房屋繼承量全數增加，北市年增 2.9%、新北年增 2.2%，桃園年增 4.6%，台中增 3.5%，台南增 2.8%，高雄增 4.0%，其中桃園增幅最大，高雄增幅次之，推估為近年區域房價飆漲，帶動土增稅高，持有人選擇繼承移轉應是主因。

在贈與量上，台北年 0.4%、新北年增 1.3%，桃園市年增 1.1%、台中市年減 8.0%、台南年增 4.3%，高雄年減 2.3%，台中與高雄贈與均量減，徐佳馨指出，由於這兩年中南部房價明顯增加，帶動稅額之外，許多家長也會思考贈與現金購置不動產，避免子女因為成本取得太低，未來移轉得付出驚人稅費。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡表示，國人資產有八成集中在房地產，也讓房產移轉成為民眾老後財務規劃的首要，雖然繼承取得不須繳交土地增值稅，但若戶數較多，遺產稅額也會不斐，且繼承後繼承人共同持有一處不動產可能衍生糾紛，建議能在生前透過遺囑或是信託等方式先行規劃，以避免產生不必要的糾紛。