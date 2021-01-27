康健人壽跨界攜手保險科技公司 創新技術建構網路投保平台

疫情改變消費者行為轉移至線上，網路投保也成為購買保險的新趨勢。康健人壽今 (27) 日宣布，與保險科技公司 OneDegree Global 攜手合作，應用其創新的保險核心科技，打造符合年輕世代喜好和需求的保險數位平台，提供流暢的介面，以及更快速、便利、友善的保險購買體驗。

根據 GlobalWebIndex 調查結果顯示，網投族群的主動性高，家庭收入和教育程度也都偏高，年輕網投族群更格外注重「流程體驗」。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，康健人壽在台深耕 30 多年，不僅只是一間保險公司，而是在各方面都可以協助保戶、滿足保戶需求的夥伴。康健人壽積極透過跨界和不同產業的夥伴攜手合作，深入洞悉不同族群的需求和喜好，提供量身打造的產品與服務。

邵駿崴指出，康健人壽擁有在地保險商品設計經驗的優勢，熟悉台灣消費者對於保障的需求，此次首度與保險科技業者合作，攜手 OneDegree Global 深入探索年輕族群的需求，透過該公司的國際經驗與核心科技技術，打造符合網路投保族、年輕世代喜好的數位保險平台。

邵駿崴進一步指出，OneDegree Global 擁有一群年輕、熱情的專業團隊，對於年輕族群的行為和需求相當熟稔，可以精準掌握數位客群和喜好。同時，OneDegree Global 的姐妹公司是在亞洲其他市場的數位保險公司，有別於一般科技方案供應商，網路保險實戰經驗豐富、業界有目共睹，可望為台灣的保險市場提供前瞻性的建議。