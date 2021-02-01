〈大成鋼展望〉鋁捲板漲價10% 挾拜登買美貨政策優勢 營運喊衝

美國鋁捲板供需吃緊，加上反傾銷效益顯現，報價連月走揚，近 2 個月已漲價 10 %，大成鋼 (2027-TW) 表示，價格波動由市場供需決定，不過，鋁價上漲、加上美國祭反傾銷效益顯現，價格將向上持續看漲，單月出貨量上看 3 萬噸高檔水準，同時，大成鋼也規劃增加美國在地產能，大啖拜登買美貨行政令大商機。

由於目前美國國內市場供不應求，大成鋼德州廠稼動率維持高檔不墜，加上美國總統拜登式簽署「買美國貨」行政令，大成鋼德州廠佔美國國內鋁捲板供給的 4 成比重，成為政策下的主要受惠者，公司更規劃，將增加在地產能，強化在地生產優勢、擴大市占率。

據了解，鋁捲板自去年下半年起，受惠美國工業景氣復甦、鋁價走揚，報價反彈上漲，加上美國對 18 國祭出反傾銷政策發酵，推升鋁捲板漲勢加速擴大，連 2 個月漲幅落在 3-5% 之間，隨著反傾銷政策發酵，身為美國國內鋁捲板通路龍頭的大成鋼將會是首要受惠者。

美國針對 18 國進口鋁捲板祭出反傾銷，各國將面臨個位數到最重 352% 的關稅稅率，在反傾銷初判後，稅率 2.1% 以上的進口廠商將每年複查，進口商擔憂後續複查恐面臨高額稅率回溯，縮手進口力道，市場庫存水位持續下滑。

大成鋼受惠進口商庫存去化，迎來轉單效益，去年 12 月出貨量更已經回到 2.5 萬噸高檔水準，今年每月可望朝出貨 3 萬噸方向邁進。

除了鋁捲板外，不銹鋼報價也受惠鎳價上漲同步走揚，加上美國不鏽鋼大廠 ATI 2021 年中前將退出標準品不鏽鋼市場，也有利大成鋼不銹鋼產品出貨，兩大產品均有漲價、缺貨效益下，大成鋼營運將重返高峰；目前大成鋼鋁捲板佔比約 6 成左右，不銹鋼品則約 4 成。