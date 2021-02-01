資金行情推升元月走勢 權證單月交易金額突破600億元

台股 1 月在資金行情支撐下推升指數一度上攻「萬六」，權證交易也沾光，單月成交金額突破 600 億元、達 631 億元，交易標的則以護國神山台積電最為熱門，單月發行權證檔數多達 329 檔。

證交所今 (1) 日公布 1 月權證交易統計，隨著大盤指數價量齊揚，權證交易行情也跟著水漲船高，單月交易金額達 631 億元，而大盤競逐熱門標的，包括台積電、鴻海、聯發科、國巨與聯電等也躍升熱門標的。

其中，台積電單月發行檔數共 329 檔、鴻海 240 檔，台股指數單月發行檔數 169 檔，其他包括聯發科、國巨、聯電、台灣 50 單月發行檔數也超過 100 檔以上。

另外，股王大立光單月權證發行檔數 76 檔、日月光與欣興也分別有 65、61 檔。

在發行券商部分，券商龍頭元大證券單月發行金額 284 億元、凱基證 175 億元、永豐金 152 億元、群益金鼎 109 億元；另外，元富證 77.5 億元、統一證 60.3 億元、富邦證 59.3 億元、國泰證 53.9 億元、國票證 50 億元、兆豐證 32.9 億元。

展望台股後市，安聯投信表示，目前企業獲利與總體經濟的回升趨勢未變，漲多籌碼凌亂導致台股技術面拉回，但預期籌碼沉澱後，長線仍有助於台股的中期發展。

安聯投信指出，從技術面來看，60 日均線位於 14500，以目前的基本面趨勢，建議可適時、分批逢低布局。