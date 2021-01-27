今年IC市場規模估4415億美元 年增12%衝新高

研調機構 IC Insights 今 (27) 日出具報告指出，2021 年 IC 市場規模估達 4415 億美元，年增 12%，除了是連續第三年雙位數成長，也將改寫 2018 年創下的 4217 億美元紀錄。

IC Insights 表示，2020 年疫情爆發初期，對個人、區域與全球經濟皆產生破壞性影響，但隨著人們改採遠端互動，刺激筆電、大螢幕智慧型手機與資料中心需求，帶動 2020 年 IC 市場年增 10%，成為逆勢成長的產業。

IC Insights 認為，長期以來，電腦被視為是 IC 產業的成長引擎，不過，通訊、消費、汽車、工業與醫療等應用也積極發展，推動更複雜、高速且低功耗的 IC 成長。

尤其，雲端運算、5G、AI、虛擬實境、物聯網、自動駕駛、機器人與其他新興技術，正快速成長，未來將改變消費者以及企業使用習慣，持續帶動 IC 市場強勁成長。

IC Insights 預估，今年電子系統銷售將年增 8%，全球 IC 市場則年增 12%，達 4415 億美元，超越 2018 年創下的新紀錄，是連續第三年呈現雙位數成長。

此外，受惠台積電 (2330-TW) 與三星 (Samsung) 陸續擴充 7、5 奈米產能，台積電也將在今年底前進行 3 奈米試產，IC Insights 看好，今年半導體產業資本支出金額將達 1250 億美元，年增 15%。