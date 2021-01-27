春節+228連假旅運需求熱 台灣高鐵共加開逾550班列車

台灣高鐵 (2633-TW) 在日前宣布春節疏運共加開 453 個班次後，今 (27) 日再宣布，為因應 228 連續假期疏運期間人潮眾多，加開 102 班次列車，旅運需求已逐漸回歸正常水準。

法人指出，隨著國人多已回歸正常生活，去年下半年以來疫情緩和後營運趨於穩定，再加上國旅目前仍維持熱絡，在疫情可控的前提下，預料今年台灣高鐵營運可望優於去年。

台灣高鐵規劃，自 2 月 26 日至 3 月 2 日規劃為和平紀念日疏運，期間加開 102 班次列車，包括南下 49 班、北上 53 班，總計 5 天共提供 838 班次列車的旅運服務，並維持大學生優惠和早鳥優惠，同時適用標準車廂對號座卡友優惠、商務車廂限量升等等專案。

除了 228 疏運加班，台灣高鐵日前也宣布在為期 10 日的春節疏運中，因旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形後，再加開 12 班次，以因應旅客返鄉團圓和年節出遊需求，總計春節疏運期間共加開 453 班次列車，合計提供 1832 班次列車的旅運服務。

台灣高鐵強調，疏運期間配合政府秋冬防疫專案，旅客自進入高鐵車站大廳和售票處等非付費區即須佩戴口罩，乘車時也須全程佩戴口罩並配合量測體溫，並將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。