〈焦點股〉遠距上班商機再起 宏碁飆漲停逾1.5萬張委買高掛

全球疫情仍未見降溫跡象，國內外多家大型企業也陸續要求員工在家上班，再度掀起遠距商機，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (27) 日盤中爆量強勢登上漲停，站回所有均線，逾 1.5 萬張委買高掛，此外，華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 及代工廠緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 等，也都獲得買盤青睞。

為因應防疫，國際大廠臉書、推特、微軟等陸續實施 WFH 措施，國內企業也相當緊張，就怕疫情波及產線，鴻海 (2317-TW) 日前啟動網格化分流上班，桃園跨區員工調整為在地廠區；台積電 (2330-TW) 也要求 1/6 至 1/19 出入過部桃的員工暫停進公司，改為居家辦公，包括仁寶、緯創、宏達電等大廠都升級防疫應變措施。

遠距工作、教學需求升溫，讓電腦及周邊設備再度成為市場投資人焦點，宏碁盤中亮燈漲停，來到 26.4 元，創波段新高，截至中午成交量已爆出逾 18 萬張，約有 1.5 萬張掛漲停或市價排隊等著買。

宏碁去年在美商用筆電以年增 119% 成長率優於業界平均值 63%，蟬聯前三大電腦品牌，消費筆電也拿下 30% 市占。展望今年，宏碁估上半年筆電需求仍供不應求，同時因應零組件缺料狀況，將積極備料，力拚今年筆電出貨逐月提升。

品牌廠華碩同步獲買盤青睞，盤中漲逾 2%，最高來到 294 元，華碩自今年初即發動補漲行情，累計已上漲近 15%。華碩去年營收創 4 年來新高，由於今年第 1 季訂單需求仍相當強勁，因此陸續調漲顯示卡、主機板售價，最高達 20%。

盤面上，電腦族群普遍表現不俗，包括電競筆電為主力的微星、技嘉，以及組裝代工廠仁寶、廣達，均吸引資金進駐，緯創、和碩、英業達盤中也都有超過 3% 的漲幅。