亞德客-KY去年Q4、全年獲利同創高 全年每股大賺25.63元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (27) 日公告去年第四季財報，在客戶需求強勁下，營運淡季不淡，獲利與 EPS 同衝單季新高，稅後純益 15.82 億元，季增 2.6%，年增 9 成，每股純益 8.37 元；去年全年稅後純益 48.45 億元，年增 77.47%，每股純益 25.63 元，同寫新猷。

亞德客去年第四季營收 53.9 億元，季增 3.26%，年增 31.7%，毛利率 50.29%，季減 0.5 個百分點，年增 2.8 個百分點，營益率 32.05%，季減 0.65 個百分點，年增 5.85 個百分點；稅後純益 15.82 億元，季增 2.6%，年增 90.6%，每股純益 8.37 元。

亞德客去年營收 191.03 億元，年增 20.17%，毛利率 49.48%，年增 2.8 個百分點，營益率 31.21%，年增 5.9 個百分點；稅後純益 48.45 億元，年增 77.47%，每股純益 25.63 元。

亞德客指出，去年第四季雖為傳統淡季，但市場需求復甦優於原先預期，訂單動能仍強勁，加上市占率持續提升，營運淡季不淡。

