ARK每日持股追蹤：續減持TSLA、ROKU！增持TWTR看好財報前景

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 1 月 26 日之個股進出明細。

買進 賣出 4689 JP TSLA TXG ONVO IONS PACB INCY MTLS CDXS AVAV EXAS IRDM PCAR PINS NVS SNAP NTDOY ROKU KMTUY EXPC ROK TER API TWTR ADVEY

ARK 基金繼續減持 TSLA-US、PINS-US、SNAP-US、ROKU-US，屬於值得注意的警訊，但另一方面 ARK 也再次增持了 TWTR-US，似乎看好 TWTR 即將公布的財報表現。