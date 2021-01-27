公司愈糟股價卻愈強？華爾街空軍正因不敵散戶網軍慘賠

美股近期的極端發展，讓許多專業的空頭投資者，感受到了散戶網軍的恐怖威力。

據《彭博》報導，羅素 3000 指數中做空最嚴重的 50 家公司，今年迄今已飆升了 33%。今年的漲勢似乎遵循著一條原則：一家公司愈遭人恨，其股價就漲愈快。

今年最著名的例子就是 GameStop Corp.。根據 IHS Markit Ltd. 數據，這家公司的空頭數，幾乎達到自由流通股的 100%。但空軍在這場博弈中大敗，GameStop 今年以來已經飆漲 350%，上周五單日就讓做空機構慘賠 16 億美元，今年來累計損失已達 33 億美元。

散戶們不僅搶買現股，更大舉搶購看漲期權，交易商因此被迫買進股票，避險基金則因為股價漲而要回補空頭部位，促成所謂的「軋空」行情。

其他羅素 3000 指數中被做空最嚴重的股票，Bed Bath & Beyond Inc. 今年在散戶買盤的推動下，飆漲了近 78%。掙扎中免於破產命運的 AMC Entertainment Holdings Inc.，也已上漲超過 110%。

最被空的股票均大漲 (圖表取自彭博)

監控做空趨勢的研究公司 Quantitative Partners 的負責人 Geoff Garbacz 說：「空頭已經被徹底摧毀。」

從價值股和小型股，再到走勢震盪的股票，動物精神充斥著股市，許多散戶所鍾愛的股票，出現了驚人漲勢。不過，根據 Garbacz 的說法，機構投資者最近幾個月關閉了許多看跌的押注，以減少損失。

避險基金研究指數顯示，在市場反彈超出預期的情況下，賣空者去年損失了 48％，這是自 2005 年以來的最大跌幅。

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