中保科今年滅火器訂銷售目標 鎖定車商及建商採購

中保科技 (9917-TW) 集團旗下的中保防災科技公司，去年 12 月推出時尚滅火器，單月銷售達 8000 支，中保防災科技總經理胡志強今 (27) 日表示，今年銷量以 10 萬支為目標，將積極爭取建商及車商採購用為交屋、交車禮。

中保防災科技業務包括地震預警、火災預防等各種減災、防災服務，並擴及全台橋樑及河川水情的監測，胡志強說，據統計，80% 的住家沒有滅火器，加上大部分的人都不知道怎麼使用，一但預到火災，光是找滅火器就會耗費不少時間，往往錯失滅火的黃金 30 秒。

中保時尚滅火器體積、重量較乾粉滅火器 (右) 小且輕。(鉅亨網記者張欽發攝)

胡志強指出，推出的時尚滅火器已銷售 8000 支，經分析主要購買年齡層是 30-50 歲的女性，同時，時尚滅火器通過 CNS10978 國家標準消防測試，SGS 耐攝氏 90 度高溫、耐腐蝕測試，且藥劑無毒、無重金屬、無粉塵，可置放在車內，產品效期長達 3 年；目前中保防災科技也積極爭取建商及車商採購，用為交屋禮及交車禮，2021 年銷售目標為 10 萬支。

此外，中保防災科技在地震預警業務上，也與國家地震中心合作，在全台 3550 所國中、國小設置現地型地震預警系統，為學童爭取在地震發生時有利的逃生時間。

中保科在集團各子公司營運走升挹注下，2020 年營收 137.06 億元，創新高，年增 2.2%。