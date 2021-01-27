銀行搶放美元資金 台塑25億美元聯貸爆1.5倍超額認購

台銀主導的台塑越南鋼鐵公司 25 億元 (折合新台幣約 700 億元) 聯貸案今 (27) 日完成簽約，在國銀踴躍參貸下，最後拍板以 1.5 倍超額認購結案簽約，透露國銀積極去化美元資金管道。

台塑位於越南河靜鋼鐵廠為籌措營運所需資金並償還既有的銀行融資，於去年底委由國銀籌組聯貸案，原本規劃貸款金額約 16 到 17 億美元不等，但有了台塑招牌光環加持，加上國銀急於去化美元資金，參貸情況十分踴躍，最後 1.5 倍的超額認購金額結案。

台銀表示，本案由台銀、兆豐銀、一銀與華銀等銀行統籌主辦，在海內外金融同業踴躍參貸下，核貸總額達簽約金額之 1.5 倍，顯示銀行團對該公司經營團隊肯定，對於未來營運也深具信心。

台銀表示，本案是在鋼鐵市場谷底準備揚升前推出，掌握絕佳時機迅速完成定價，因此能取得超額認貸率 50% 與優惠貸款條件。

台塑越南鋼鐵廠主要由台塑持股 75.4% 擔任主要大股東，其他股東包刮中鋼 (持股 20.5%)、日本 JFE(持股 4.1%) 股東共同合作。

台銀表示，看好當地區域人口紅利、消費市場與基礎建設龐大需求，於越南河靜省投資興建年產能 700 萬噸之一貫作業煉鋼廠、發電廠及深水港，深耕東南亞市場，取得 RCEP 免稅優勢，自 2017 及 2018 年 5 月第一、二支高爐點火投產，於 3 年半內即達成獲利。