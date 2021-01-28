一文統整 Fed 今年首場利率會議全重點

聯準會 (Fed) 週三結束今年首場利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，並維持資產購買速度，但警告美國經濟復甦速度放緩。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：延續寬鬆政策

FOMC 委員會一致投票通過，將維持聯邦基準利率 0% 至 0.25% 範圍內，這是自三月份以來的最低水平。

超寬鬆的貨幣政策將在未來幾個月內繼續實行，主席鮑爾反復強調，Fed 考慮退出寬鬆貨幣政策立場為時尚早，新冠病毒增加了經濟的不確定性。

鮑爾稱：「如果需要，聯準會可以做更多的事情來幫助經濟。」

重點二：經濟復甦之路漫漫

鮑爾表示：「我們還沒有贏得這場勝利。」

Fed 最新聲明中提到，持續的公共衛生危機繼續給經濟活動，就業和通膨帶來壓力，並給經濟前景帶來相當大的風險。

鮑爾稱，新冠病毒增加經濟的不確定性。近月來，美國經濟活動和就業的復甦步伐有所放緩，而走軟情況集中在受疫情影響最嚴重的領域。

鮑爾稱：「我們將耐心等待，不會對短暫的短暫通膨增長做出反應。比起通膨我更擔心無法完全復甦。」

美國失業率從創紀錄的低點 3.4% 激增至近 15%，然後在去年底結束時來到 6.7%。鮑爾稱，疫情將大量人趕出了勞動力市場，這意味著實際失業率接近 10%。

重點三：縮減購債為時過早

Fed 維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)。鮑爾表示，隨著經濟復甦放緩，將在一段時間內不會縮減購債規模。對縮減購債的整體關注還為時過早。

鮑爾表示，美國距離全面復甦還有很長的路要走，聯準會將謹慎溝通，以確保在時機成熟時，沒有人會對他所承諾的逐步縮減購債規模感到意外。

重點四：疫苗接種

Fed 於聲明中提到，經濟發展的道路將不僅取決於新冠病毒本身，而且還取決於疫苗接種的進展，推廣工作進展艱難。

鮑爾警告說，要讓足夠多的人注射以獲得群體免疫，這將是一場鬥爭。

重點五：聯手葉倫

拜登近期提出的 1.9 兆美元的刺激計畫，鮑爾說，絕對確定他將與新任財政部長葉倫保持良好的工作關係。

重點六：迴避評論 GameStop

影音遊戲廠商 GameStop 股價自 1 月迄今已暴漲逾 1000%。鮑爾拒絕對任何個股或股票市場的單日波動發表評論。

然而，鮑爾稱，金融穩定的總體脆弱性是溫和的。疫苗前景和對進一步財政刺激的預期，是近幾個月資產價格飆升的主要推動因素，儘管貨幣政策確實發揮了作用。

聯準會會評估一系列金融資產，以評估其穩定性，包括股票、銀行體系中的槓桿率，以及家庭和企業非銀行體系中的槓桿率。

華爾街分析：

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示：「聯準會認為經濟成長放緩，但還不足以觸發行動。」

如果通膨率在較長時期內升至 2% 或以上，會發生什麼？貝倫貝格資本市場公司分析師 Mickey Levy 在一份分析中提到，聯準會對當前的貨幣政策立場感到滿意。財政政策已經成為人們關注的焦點，而 Fed 已經樂於屈服，靜待這種情況能持續多久。

華爾街分析師表示，除非疫情惡化或疫苗接種失敗，否則聯準會在今年晚些時候仍然會預期良好的經濟前景。