看好永昕新廠效益 晟德最高擬斥4.32億元參與現增 持股比攀至28.58%

晟德 (4123-TW) 今 (27) 日發布重訊，總經理許瑞寶表示，看好轉投資公司永昕未來營運規模持續擴大，預計斥資最高 4.23 億元參與永昕現增，持股比將提升至 28.58%。

永昕日前為加速二廠擴建、打造技術平台及充實營運資金，辦理現增發行 2500 萬股，晟德看好永昕末來發展潛力，董事會決議將參與永昕現增案，現增認購價格為 30.5 元，初步總投資金額約 1.32 億元，持股比約 22.16%，後續將視永昕實際募資狀況加大投資，最高投資金額 4.32 億元，持股比將提升至 28.58%。

發言人林秀月表示，有鑑於全球生物藥委託開發暨製造服務 (CDMO) 市場規模持續攀升，永昕訂單能見度高，為滿足客戶需求，去年啟動一廠產能優化及二廠興建計畫，二廠預計明年啟動確效試產，最大產能上看 1.2 萬公升，2023 年陸續取得美國 FDA、歐盟 EMA 及日本 PMDA 等查廠認證。

林秀月指出，永昕因應韓國大客戶 SCD 開發黃斑部病變 Eylea 生物相似藥，已完成藥品的製程放大及全球臨床三期試驗的用藥生產，看好 SCD 後續授權洽談順利，加上原藥廠年銷售達 75 億美元 (約新台幣 2100 億元)，未來藥品順利上市後，有望分食市場大餅，有助集團營運同步看增。