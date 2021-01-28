估值不妙 螞蟻轉型變金控

周四 (28 日) 《華爾街日報》引述消息來源指出，在中國主管機關的要求下計劃將整個集團整合成一間金融控股公司。螞蟻已向中國主管機關送交重組計劃大綱，預期最快將在 2 月中農曆春節前完成重組計劃。

知情人士透露，中國主管機關最近通知螞蟻集團，要其轉變為金融控股公司，以符合更嚴格的資本監管要求。而螞蟻已向主管部門提交一份重整計劃大綱。

(圖片: AFP)

而中國人行行長易綱周二 (26 日) 表示，若螞蟻集團遵循正常的法律程序，問題解決後，一切將重回正軌，暗指可重新上市。

螞蟻這次「轉型」與該公司近年來一直試圖擺脫其作為金融服務提供商的形象背道而馳，螞蟻最佳的前景就是將自己打造成一家網路科技公司，這可幫助它取得不差的估值。

在去年 11 月 IPO 被暫停前，螞蟻的上市估值可望超過 3000 億美元，遠高於全球一些最大銀行的市值。

而在中國主管機關的要求下螞蟻集團轉變成一家金融控股公司，這與該公司高層和戰略投資人最初的想法完全不同。若螞蟻集團成為金融控股公司，將受到類似於銀行業的嚴格監管，會嚴重影響其營收成長和獲利能力。

中國金融主管單位在去年緊急暫停螞蟻集團上市案，並開始大力整頓網路金融領域。許多透過網路銷售的金融商品，甚至是理財平台均一一下架。

截至 27 日為止的最新進展，螞蟻支付寶、京東金融、滴滴金融等多個網路平台已關閉銀行存款產品的現有用戶購買窗口。去年 12 月，這些平台先後下架針對對新用戶的該類產品。

在近期為符合主管機關要求，這些公司更直接將金融產品下架，即有用戶也已不可以對已購買的銀行存款產品進行加購。這一最新的轉變正是因為主管機關再度對該領域下指導棋。

