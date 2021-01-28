吉利金援 法拉第未來美股上市計劃最快明日宣布

周四 (28 日)《路透社》報導指出，法拉第未來(Faraday Future) 已同意與一家特殊目的收購公司 (SPAC) 進行合併，同時吉利將以私募股權投資已上市公司股份 (PIPE) 的形式，為該交易提供 7.75 億美元的融資。

消息人士透露，該交易最快將在美國時間週五 (29 日) 宣佈，市場目前對法拉第未來的估值約為 27 億美元。不過針對該消息法拉第未來方面暫未回應。

由於在川普主政時期，美中關係陷入前所未有的緊張氣氛，並引發美國對中國技術全面崛起恐衝擊國家安全的擔憂升級。這次中資企業以合併 SPAC 方式借殼上市，對拜登政府而言將是一項初步的考驗。

(圖片: AFP)

法拉第未來利用 SPAC 方式合併的美國上市公司名叫 Property Solutions Acquisition，屬於一家「空白支票」公司，目前並沒有實際業務，這一類型的公司透過併購非上市公司來達成挹注新業務和提高估值的目的。

拉法第未來是中國智慧電動車元老級企業，該公司曾在 2017 年 CES 展上首度對外發布旗下首款電動車 FF91，引來各界關注。

但隨後公司在研發和生產等方面陷入困境，資金斷鏈和人事危機不斷，原先計劃在拉斯維加斯興建工廠的計劃流產，隨後瀕臨破產的消息頻傳，創辦人賈躍亭也深陷債務泥潭。

不過法拉第未來的上市夢一直未消退，賈躍亭去年曾透露正籌備以 SPAC（特殊目的併購）的方式尋求在美國實現 IPO，作為新創電動車製造商，這個反向併購是可實現最快上市的方式。

