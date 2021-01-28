ARK基金2021年趨勢報告出爐 電動車、自駕車5年內將爆炸性成長

華爾街「女股神」Cathie Wood 、也是 ARK 基金創辦人，素來聚焦於科技創新族群的投資，舉凡自動車、區塊鏈、基因等範疇都是關注領域，本周 ARK 基金發布未來 5 年趨勢報告，點名電動車、自駕車後市發展將精采可期。

ARK 表示，2020 年全球電動車快速成長，總計共銷售 220 萬輛，依據學習曲線定律，預估 2025 年電動車將會成長 20 倍至 4000 萬輛，不過，其中潛在風險在於，傳統車廠未來是否能成功轉型至電動車與自駕車。

隨著近年電動車快速崛起，電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 持續開發新型電池，以增加電動車里程並壓低製造成本，ARK 表示，若汽車電池產量增加一倍，電池成本減少 28%，有助實現電動車價格收斂至傳統汽車的價位。

依據該理論基礎，2023 年電動車與傳統汽車平均售價將達 2.6 萬美元，2025 年更可望降至 1.8 萬美元，比 2019 年豐田 Camry 的價格還低。

未來 5 年電動車與燃油車售價 (圖: ARK)

ARK 表示，若捨棄模組化電池，使用 Cell-to-vehicle 的設計，將能提高電池密度至 60%，較目前傳統模組電池提升約 50%，且新設計的汽車電池更具有低成本、高里程的優勢。

此外，自駕車也是 ARK 在汽車革命上關注的一大重點，ARK 認為，隨著自駕車技術逐漸純熟，其衍生出的叫車服務，也將成為未來都市運輸的核心。

ARK 認為，隨著汽車發展與革新，未來自駕轎車研發，將使每輛車每英里的移動成本由目前的 0.7 美元，大幅下降至 0.25 美元。

據 ARK 研究發現，目前像 Uber 這樣的叫車業者，全球總營收約 1500 億美元，淨利率約落在 10% 至 30% 之間，若導入自駕技術，淨利率將能提升至 5 成，市場規模 2030 年時也將暴增至 6-7 兆美元。

自駕車叫車服務每消費者成本與業者毛利 (圖: ARK)

目前自駕車領域以特斯拉、谷歌 (GOOGL-US) 的 Waymo 與百度 (BIDU-US) 的 Apollo 為主要領先者，特斯拉的影像偵測雖較 Waymo 的 LiDAR 不準確，但相對設備上較具擴展性，可望是全美第一家投入自駕叫車服務的車廠。

相對 Waymo 雖配有較精確的 LiDAR 與高清地圖投影，但由於技術研發需求高，進入自駕叫車市場時程較晚，而主打在城市建置感測器，讓自駕車能辨識車流與路標的 Apollo ，將花費大量建置成本，因此發展將更為緩慢。

ARK 估計，若特斯拉自駕叫車設備順利在 2022 年上市，屆時 2025 年特斯拉將能在自駕叫車市場擁有 20% 市占率，而 Waymo 市占率則低於 1 %。

ARK 認為，未來無人叫車服務推出後，美國叫車成本將大減 9 成，中國則減少 5 成。

ARK 預估，2025 年自駕叫車平台市場潛在規模將達 3.8 兆美元，2030 年自駕車衍生出的無人運輸每年商機將逾 1 兆美元，汽車業與物流業也將享受擴散效應，潛在獲利分別達 2500 億美元與 700 億美元。