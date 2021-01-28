創意去年Q4純益倍增 單季賺近半股本飆新高 全年EPS 6.34元

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (28) 日公布去年財報，第四季稅後純益 6.08 億元，季增 474%，年增 121%，每股稅後純益 4.54 元，去年全年稅後純益 8.5 億元，年增 34.28%，每股稅後純益 6.34 元；創意去年底受惠先進製程 NRE(委託設計服務)大舉進帳，單季營收、獲利皆創高，單季每股純益更賺近半股本，同寫新猷。

創意今日也通過董事會決議，去年盈餘每股擬配發 5 元現金股利，以今日收盤價 415 元計算，殖利率約 1.2 %。

創意去年第四季營收 39.44 億元，季增 11.76%，年增 19.62%，毛利率 42.04%，季增 17.25 個百分點，年增 9.24 個百分點，營益率 17.85%，季增 14.27 個百分點，年增 7.45 個百分點，稅後純益 6.08 億元，季增 474%，年增 121%，每股稅後純益 4.54 元。

創意去年全年營收 135.69 億元，年增 26.69%，毛利率 30%，年減 2.96 個百分點，營益率 7.1%，年增 1.59 個百分點，稅後純益 8.5 億元，年增 34.28%，每股稅後純益 6.34 元。

創意去年受惠 AI、5G、HPC 案件陸續進入設計定案 (Tape out)，NRE 業績強勁成長，光先進製程案件就達 11 個案件，數量年增近 4 倍，其中 3 個為 7 奈米、8 個為 12 奈米與 16 奈米。

此外，隨著半導體往先進製程邁進，電晶體間距微縮化，電路設計更複雜，設計時程也拉長，連帶拉抬單案金額，因此一次認列時，除了對營收有顯著貢獻，也大幅優化產品組合，創意去年第四季毛利率高達 42.04%，創下歷史新高。

展望後市，創意透過與台積電 (2330-TW) 緊密合作，累積先進製程節點與 CoWoS 封裝技術的經驗，可望在今、明年陸續發酵。