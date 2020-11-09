創意Q4迎來NRE認列最旺季 單季EPS上看3元估創高

ASIC 廠創意 (3443-TW) 第四季迎來 NRE(委託設計服務) 業績最高峰，可望帶動毛利率回升，加上認列案件多屬先進製程，包括 7 奈米、12 奈米與 16 奈米，法人看好，創意第四季單季獲利將創下新高，每股純益上看 3 元，全年將賺達半股本，吻合年初法說預期。

創意先前看好，隨著 5G、AI、HPC 開始發酵，案件陸續進入設計定案 (Tape out)，將帶動今年 NRE 業績成長，ASIC 也因先前案件陸續進入量產，全年營收年增將達雙位數；創意前 10 月營收達 105.55 億元，年增達 26.83%。

創意 NRE 受惠晶片效能提升、製程微縮，去年先進製程數量僅 3 個，今年已達倍數成長，前十大 NRE 案件中有 2- 3 個為 7 奈米、8 個為 12 奈米與 16 奈米，在單案金額明顯提升下，單次認列 NRE 業績也相當可觀。

法人估，創意第四季 ASIC 業績季增個位數、NRE 則有雙位數以上的成長，創下 NRE 業績的單季歷史新高，整體營收約季增 15%，上看 40 億元同創高，每股純益則可達 3 元。