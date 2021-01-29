〈台股盤前〉美股跌深反彈 指數力拚站回月線

美股經過一日重挫下跌後，隨著初領失業金數據優於預期，加上進入超級財報周，周四四大指數全面反彈；台股伴隨農曆年關將屆，外資持續提款，短線仍陷入震盪整理，力拚重回月線。

美股出現去年 10 月以來單日最大跌幅後，周四全面收漲，道瓊收紅 300 點、標普上漲 0.91%、那指也有 0.5% 漲幅、費半收漲逾 2%。

市場焦點方面，代工大廠和碩董事會決議，旗下機殼廠鎧勝 - KY 孫公司日鎧將辦理現金增資，由中國立訊集團全數認購，增資完成後，立訊集團將取得過半股權，董事長及 2 名董事也將由立訊委派，鎧勝將透過日麗與立訊成立合資關係，有助拓展中國業務。

面板大廠友達董事長彭双浪表示，在疫情考量、需求強勁下，鼓勵員工留守廠區，估今年中國廠區春節留廠比例將從過去 6-7 成，提升至 9 成，春節期間友達兩岸生產線都將維持滿載生產。

電動車大廠特斯拉上季營收首度突破 100 億美元大關、創下紀錄，看好兩座新廠今年有望投產，且升級版 Model S 與 Model X 即將開始生產，預期今年交車成長速度，會比每年平均成長 50% 要快，市場認為，有利和大、和碩、聯嘉、和勤、貿聯 - KY、同致等台系供應鏈出貨。

法人表示，美股進入超級財報高峰期，不過台股先前短線急漲，加上春節封關日將近，市場資金獲利了結、結算等壓力，資金趨向保守，整體盤面觀望心態濃厚。