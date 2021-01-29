三星警告汽車業缺晶片問題已衝擊至手機業

三星電子提出警告，汽車半導體晶片的缺貨荒，已經開始影響智慧手機晶片的製造，這將衝擊智慧手機及平板交貨時程。

三星表示目前晶圓代工廠急於滿足汽車製造商需求，很多代工廠都屬於產能滿載情況，這限制代工廠接新訂單的能力，影響代工廠對 DRAM 及 NAND 生產進度，反過來衝擊智慧手機及平板的出貨速度。

三星記憶體業務執行副總裁 Han Jinman 表示，晶圓代工不足已經是一個全球性的問題，公司正在密切關注相關影響。

(圖片: AFP)

目前全球汽車晶片供應緊俏，福斯、豐田、福特等眾多汽車廠商都受到影響，部分廠商已在調整生產。

而對於半導體產業今年整體趨勢，麥格理預測認為，今年晶片報價上漲可能不會像 2017～2018 年那麼快，但將穩定回升，並持續更長時間。

另一方面，全球最大晶圓代工廠台積電週四 (28 日) 表示，正在加速生產汽車所需的相關晶片，以滿足汽車製造商的需求。公司已轉換部分產能，以因應去年底車用晶片需求的快速復甦。

而三星也在考慮緊急擴大汽車晶片的產能。三星指出受到 5G 行動技術和高性能運算晶片的強勁需求帶動，三星去年第四季代工業務營收創紀錄。隨著晶片價格繼續攀升，半導體業務 2021 年可望再成長。

